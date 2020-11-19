Maruf Otajonov zirveye oynuyor

ÖZBEKİSTAN'IN en ünlü aktörlerinden Maruf Otajonov'un 'Kuruluş Osman'da Moğolların lideri Geyhatu'ya hayat vermesi, dizinin Özbekistan başta olmak üzere Türk dünyası, İran ve Rusya'daki popülaritesini zirveye çıkardı. Özbek izleyiciler, sosyal medyada usta oyuncu Otajonov'dan övgüyle bahsederken, 'Kuruluş Osman' Özbekistan'ın en popüler yapımlarından biri haline geldi.