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Haberler Sarmaşık Maruf Otajonov zirveye oynuyor

zirveye oynuyor

Maruf Otajonov zirveye oynuyor
Giriş Tarihi: 19.11.2020

ÖZBEKİSTAN'IN en ünlü aktörlerinden Maruf Otajonov'un 'Kuruluş Osman'da Moğolların lideri Geyhatu'ya hayat vermesi, dizinin Özbekistan başta olmak üzere Türk dünyası, İran ve Rusya'daki popülaritesini zirveye çıkardı. Özbek izleyiciler, sosyal medyada usta oyuncu Otajonov'dan övgüyle bahsederken, 'Kuruluş Osman' Özbekistan'ın en popüler yapımlarından biri haline geldi.

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