Şımartmayın şu adamı!

Serenay Sarıkaya ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz'ı sert bir dille eleştiren şarkıcı Tuğba Ekinci, yaptığı paylaşımla bir kez daha ünlü komedyene yüklendi.

'ALKOLDEN TURŞUYA DÖNMÜŞ'

Cem Yılmaz ve sunucu Saadet Özsırkıntı'nın aşk yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösteren Ekinci, "Valla aşk olsun bu kız da bu adama bakarsa Serenay gibi yuh yani... Şımartmayın şöyle yaşlanmış insanları! Herkes yerini bilsin ya!" ifadelerini kullandı. Ekinci, daha önce de Cem Yılmaz için, "Her yeri zeki olsa ne olur.. Yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş" demişti.