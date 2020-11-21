Bir dargın bir barışık halleriyle aşkları adeta yılan hikayesine dönen ve geçtiğimiz günlerde yine bir araya gelen basketbolcu İbrahim Kutluay ile uzatmalı sevgilisi Edvina Sponza Etiler'de görüntülendi. Lüks bir restoranda yemek yiyen çift, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı.

GAZETECİLERDEN KAÇAMADI

Daha önce birçok kez ayrılıp barışan ikiliden İbrahim Kutluay "İlk ayrılığımız değil bu. Birçok kez yaşandı ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" sözleriyle ilişkinin tamamen bittiğini ilan etmişti. Geçtiğimiz hafta tekrar görüşmeye başlayan ve aşklarına bir şans daha verip kaldıkları yerden devam etme kararı alan ünlü çift, ayrılık sonrası ilk kez bir arada görüntülendi. Ünlülerin Etiler'de favori mekanlarından birinde akşam yemeği yiyen Kutluay ve Sponza, saat 22.00'de restoranın kapanması nedeniyle kalkmak zorunda kaldı. Arabasını almadan önce valelere çevrede gazeteci olup olmadığını kontrol ettirten İbrahim Kutluay, mekan çıkışı görüntülenmekten yine de kurtulamadı.