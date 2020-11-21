Maria’nın kararı ne olacak?

ÇEKİMLERİ Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı "Maria ile Mustafa" yeni bölümüyle yarın atv ekranında izleyiciyle buluşacak. Galip, Mustafa'ya bir bedel ödetmek istemiş ve Maria'yı kaçırmıştır. Mustafa'nın Maria'yı kurtarmasının ardından gelişen olaylar ise Maria'yı büyük bir karar almaya iter.

TÜM SORULAR CEVAPLANACAK

MUSTAFA bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır? Nadire, Nihat'ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat'a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir. Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir? Merakla beklenen tüm sorular yarın akşam saat 20.00'de Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde cevap bulacak.