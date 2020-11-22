Akalın’dan gece yarısı mesajlarına tepki

Ünlü popçu Demet Akalın, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Ekip arkadaşlarıyla yemeğe gelen ünlü şarkıcı, öğle yemeği yedi. Yemek çıkışı gazetecilerle karşılaşan Demet Akalın, aracına yürüdüğü sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Televizyon programında eski arkadaşı Deniz Seki ile ilgili açıklamaları sonrası Seki ile telefonda konuşup, konuşmadıkları sorulan Akalın, "Hayır konuşulacak bir şey yok, çünkü çok saçma sapan bir şey, herkes birbiri için bir şey söylüyor. 'Yok dostluk bitti' falan, gece yarısı bir sürü mesaj atmış" dedi.

BEN KİMLERE SİTEM EDEYİM?

Muhabirlerin 'bolca sitem etmiş yani' sözleri üzerine lafa giren ünlü popçu, "Sitem etmiş, ben kimlere sitem edeyim. Ben nereye gideyim" diye

espriyle karışık cevap verdi. Bir muhabirin, "Bugün de Çağla hanımı konuk etmenize sitem etti sanırım" demesine de açıklık getiren şarkıcı, "Evet onun için sitem ediyor da öyle olmaz ki, kız bize 2 aydır gelecekti. Konuk aldırmasam bu sefer 'Demet Akalın bir yere aldırmıyor' olacaktı" yanıtını verdi.

BAŞKASINI İZLEMİYORUM

Detone polemiği hakkındaki fikri sorulan Akalın, "Ben hiç böyle şeylere takılmıyorum. İnsanın günü olur okur, günü olur okuyamaz" dedi. "Deniz Seki'nin tartışılan performansını siz nasıl buldunuz sorusuna" ise, "Ben inanın seyretmedim ki, kendimden başka kimseyi seyretmiyorum" diye yine esprili bir yanıt verdi.