Şarkıcı Berkay önceki gün kızı Zeynep ve eşi Özlem Ada Şahin ile Etiler Papermoon isimli mekan çıkışında görüntülendi. Berkay aracını beklediği sırada kızı Zeynep ile mekan kapısında oyun oynayarak zaman geçirdi. Çift araçlarının gelmesi üzerine mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.
Şarkıcı Berkay’ın aile saadeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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