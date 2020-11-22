Seda Bakan koronaya yakalandı

Dizi oyuncusu Seda Bakan korona virüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi.

ŞİMDİLİK KÖTÜ HİSSETMİYORUM

Bakan açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Kovid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi, şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz, 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkarmayın" ifadelerini kullandı.