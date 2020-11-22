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Haberler Sarmaşık Seda Bakan koronaya yakalandı

koronaya yakalandı

Seda Bakan koronaya yakalandı
Giriş Tarihi: 22.11.2020

Dizi oyuncusu Seda Bakan korona virüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi.

ŞİMDİLİK KÖTÜ HİSSETMİYORUM
Bakan açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Kovid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi, şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz, 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

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