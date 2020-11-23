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ögünlerde 15 adet badem

Ara ögünlerde 15 adet badem
Giriş Tarihi: 23.11.2020

KURU yemişler arasında tüketilmesi en çok önerilen besinlerden badem, içeriğinde bulunan yağlar sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırır. Tok kalmanızı sağlayan bademi diyetlerinize ekleyebilirsiniz. Ara öğünlerde çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış 10-15 adet badem tüketerek, hem zihin yorgunluğunuzu azaltabilir hem de vücuttaki iltihapların sökülmesini sağlayabilirsiniz. E vitamini açısından zengin olan badem antioksidan içerdiğinden kalp sağlığını da önemli ölçüde korur.

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