Ara ögünlerde 15 adet badem

KURU yemişler arasında tüketilmesi en çok önerilen besinlerden badem, içeriğinde bulunan yağlar sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırır. Tok kalmanızı sağlayan bademi diyetlerinize ekleyebilirsiniz. Ara öğünlerde çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış 10-15 adet badem tüketerek, hem zihin yorgunluğunuzu azaltabilir hem de vücuttaki iltihapların sökülmesini sağlayabilirsiniz. E vitamini açısından zengin olan badem antioksidan içerdiğinden kalp sağlığını da önemli ölçüde korur.