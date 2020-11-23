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Sekiz yıllık aşıklar pandemide evlendi

Sekiz yıllık aşıklar pandemide evlendi
Giriş Tarihi: 23.11.2020

OYUNCU Emre Karayel ile Gizem Demirci, Beylerbeyi Bosphorus Otel'de gerçekleşen törenle evlendi. Emre Karayel, "Sekiz yıldır birlikteyiz. Pandemi nedeniyle eğlence yapmıyoruz" dedi. 8 yıllık beraberliğin ardından evlilikleri pandemi döneminde gerçekleşen Emre Karayel ile Gizem Demirci'nin, balayını geçirecekleri Bodrum'a gittikleri öğrenildi.

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