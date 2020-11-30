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Haberler Sarmaşık atv'de de sinema gecesi

atv'de de sinema gecesi

atv'de de sinema gecesi
Giriş Tarihi: 30.11.2020

BUGÜN ailece film gecesi yapma zamanı. atv'de saat 20.00'da ekrana gelecek Sağ Sağlim 2: Sil Baştan adlı filmde; Salim, kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Saat 22.00'da ekrana gelecek Ölümlü Dünya filminde ise Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi'nin öyküsünü izleyebilirsiniz. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanlar dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır.

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