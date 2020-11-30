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Haberler Sarmaşık Terim’in Alaçatı aşkı

Terim’in Alaçatı aşkı

3 yıl önce damatlarının yaşadığı kötü olaya rağmen beldeye yatırım yapmaktan vazgeçmedi. Alaçatı’daki iki villasına iki tane daha ekledi. Bunlar için ise toplam 6 milyon lira harcama yaptı.

Terim’in Alaçatı aşkı
Giriş Tarihi: 30.11.2020

Galatasaray'ın ve Türk fut-bolunun efsane isimle-rinden Fatih Terim'in iki damadı Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ile işlet-meci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kav-gayla ilgili haberler hafızlardan silin-medi. Terim'in Alaçatı sevdasına bu olay bile gölge düşüremedi. Daha önce Alaçatı'da iki villası olan Terim, altında işyerleri de bulunan iki villa daha satın aldı. Toplamda 6 milyonlira-ya aldığı villaların rengarenk ağaç pencere doğramaları-nı da Seferihisar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dekorasyon firmasına yaptırdığı öğrenildi.

Fatih ŞENDİL

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