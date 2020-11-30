Terim’in Alaçatı aşkı

Galatasaray'ın ve Türk fut-bolunun efsane isimle-rinden Fatih Terim'in iki damadı Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ile işlet-meci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kav-gayla ilgili haberler hafızlardan silin-medi. Terim'in Alaçatı sevdasına bu olay bile gölge düşüremedi. Daha önce Alaçatı'da iki villası olan Terim, altında işyerleri de bulunan iki villa daha satın aldı. Toplamda 6 milyonlira-ya aldığı villaların rengarenk ağaç pencere doğramaları-nı da Seferihisar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dekorasyon firmasına yaptırdığı öğrenildi.

Fatih ŞENDİL