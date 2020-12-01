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Haberler Sarmaşık ‘İspatlayan olursa mesleği bırakırım’

‘İspatlayan olursa mesleği bırakırım’

‘İspatlayan olursa mesleği bırakırım’
Giriş Tarihi: 1.12.2020

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'deydi. Gazetecilerin 'Sizin için kadın düşmanı imajı mı çiziliyor?' sorusu üzerine "Yok hiç öyle bir algı yok. Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" dedi.

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