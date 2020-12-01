Kabul edilemez!

Bodrum'da aldığı lüks villalar ile gündeme gelen Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta villaları için çıktığı alışveriş turunda Nişantaşı'nda müdavimi olduğu bir mağazadan kürk satın alırken görüntülendi.



CANLI HAKLARINA SAYGI

80 bin liraya iki adet kar tilkisi kürkünü beğenen Ersoy, provalar sırasında gazetecilere, "Kürklerimi Türkan Saylan hanımın vakfına bağışlayacağım. Özel bir gecede satılır, iyi para eder" demişti. Ünlü sanatçının bu açıklamasının ardından dün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Bülent Ersoy'un kürklerini bağışlamak istemesine yanıt verdi. ÇYDD, Twitter üzerinden açıklama yaparak, söz konusu bağışın kabul edilemeyeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ürünleri bağış kabul etmemiz söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.