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Kabul edilemez!

Nişantaşı’nda bir mağazadan 80 bin liraya iki adet kar tilkisi kürkü satın alan ünlü sanatçı , kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını söylemişti. Dernek, “Böyle bir bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Kabul edilemez!
Giriş Tarihi: 1.12.2020

Bodrum'da aldığı lüks villalar ile gündeme gelen Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta villaları için çıktığı alışveriş turunda Nişantaşı'nda müdavimi olduğu bir mağazadan kürk satın alırken görüntülendi.

CANLI HAKLARINA SAYGI
80 bin liraya iki adet kar tilkisi kürkünü beğenen Ersoy, provalar sırasında gazetecilere, "Kürklerimi Türkan Saylan hanımın vakfına bağışlayacağım. Özel bir gecede satılır, iyi para eder" demişti. Ünlü sanatçının bu açıklamasının ardından dün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Bülent Ersoy'un kürklerini bağışlamak istemesine yanıt verdi. ÇYDD, Twitter üzerinden açıklama yaparak, söz konusu bağışın kabul edilemeyeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ürünleri bağış kabul etmemiz söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

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