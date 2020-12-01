Küçük balıkları kılçığıyla tüketin

KOVİD-19 pandemisinde korona virüse karşı verilen savaşta en önemli silahımız bağışıklık sistemimiz. Bünyemizi güçlü tutmanın temel kuralı ise doğru, dengeli ve yeterli beslenmekten ibaret. Beslenme alışkanlıklarımızda hangi vitaminleri yeterli düzeyde alıp almadığımıza özen göstermemiz şart. Yaşadığımız bu zorlu süreçte vücudumuzun en çok ihtiyacı olan D ve C vitamini depolarının dolu olması da önem arz ediyor.

SOFRANIZDA BALIĞA YER AÇIN

İÇİNDE bulunduğumuz mevsim açısından bize bu kaynakları sağlayabilecek en zengin besinin balık olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, "Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaş almak için sofralarınızda balığa daha fazla yer açmalısınız. Özellikle Kovid- 19 pandemisi sürecinde hem kendimizin hem de çocuklarımızın sağlığını korumak için D vitamini ve Omega-3 yönünden çok zengin olan balığı bol bol tüketmemiz gerekiyor. Küçük balıkları ise kılçığıyla tüketmek kalsiyum ve fosfor almamızı sağlar" dedi.



MINERAL ZENGINI

BALIKLARIN sindiriminin rahat olduğunu dile getiren Toraman, "Balık, demir ve çinko olmak üzere iki değerli mineralden oldukça zengindir. Büyüme ve gelişme çağında çocuklar için hem de hamileler için mükemmel bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda zengindir. Son yıllarda D vitamini eksikliği ile birçok hastalığın ilişkilendirilmesinin yanı sıra obezitenin de nedenleri arasındadır. Balık ve deniz ürünleri D vitaminin en güzel kaynağıdır.



OMEGA-3 IÇIN YAGLI BALIKLAR

Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, balık tüketiminin Kovid-19 döneminde daha da önem kazanan güçlü bağışıklık sistemimize olumlu etkilerinin altını çizdi. Somon, ton balığı, sardalya, alabalık, hamsi, uskumru ve istavrit gibi yağlı balıkların, Omega-3 açısından oldukça zengin olduğunu söyleyen Toraman,"Omega-3 bizi kalp krizi ve kalp damar hastalıklarına karşı da korur" diye konuştu.



A VE D VITAMINI

BALIĞIN iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra biyoyararlılığı ve vücut tarafından sindirilme oranı yüksek bir besin olduğuna dikkat çeken Mine Şenarslan Toraman, "A ve D vitamini, çinko, fosfor, iyot magnezyum ve selenyum olmak üzere kaliteli vitamin ve mineral içeriğine sahiptir" dedi. Ayrıca balığın yanında lif yönünden zengin, yüksek vitamin ve mineral içeren koyu yeşil yapraklı, az zeytinyağlı bol limonlu salata yemek, C vitamini ihtiyacının karşılanmasına da ciddi katkı sağlıyor.



KEMIKLERI GÜÇLENDIRIR

BALIĞIN kemiklerimiz için de oldukça faydalı olduğunu belirten Toraman, "Kılçıklarıyla birlikte tükettiğimiz ton balığı, hamsi, sardalya gibi küçük balıklar kalsiyum ve fosfor için harika kaynaklardır. Bu özelliği nedeniyle kemik erimesi yaşayanlar ve menopoz dönemindeki kadınlar bolca tüketmelidir. Yağ oranı az, kalorisi oldukça düşüktür. İçeriğinde sağlık için önemli olan Omega- 3 yağ asitlerinin bulunmasının yanı sıra, kırmızı ete göre daha az yağlıdır" dedi.