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Haberler Sarmaşık Oyunculuktan kazandığı yetmiyor

kazandığı yetmiyor

Oyunculuktan kazandığı yetmiyor
Giriş Tarihi: 2.12.2020

GÜZEL oyuncu Nilay Cafer, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni yıl etkinliği kapsamında Zorlu AVM'de kurulan 'Yeni Yıl Köyü'nde kendi adını taşıyan takı dükkanında görüntülendi. Oyunculuk dışında kendi markasıyla da yakından ilgilenen Cafer, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Ben de elimden geldiğince üretmeye ve kendi işimin başında durmaya gayret ediyorum. Sabahtan akşama kadar dükkanda müşterilerle ilgileniyorum" açıklamasında bulundu.

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