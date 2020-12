Pandemi ‘süper kadın hastalığı’nı artırdı

Halk arasında bilinen adı ile kas romatizması, kas iskelet sistemi hastalığı fibromiyalji sendromunun nedeni, santral ağrı sendromu olarak adlandırılan beyinde ağrı yolları için çalışan iletim maddelerinin yetersiz işlev görmesi olarak tarif edilebilir. Fibromiyalji sendromunun en önemli belirtisi vücutta yaygın ağrıdır. Hastalar genellikle şikayetlerini, "Her tarafım ağrıyor" diye tarif ederler. Diğer belirtileri, sabahları daha fazla olan yorgunluk, halsizlik, uyku bozuklukları, konsantrasyon bozuklukları, eklem ağrıları, kas ağrıları, baş ağrıları, karın ağrıları, ağrılı adet görme, uyuşma, duygu bozuklukları olarak sayılabilir. Doç. Dr. Zeynep Erdoğan İyigün, fibromiyalji ve fibromiyaljinin neden olduğu ağrılarla baş etme yöntemleri ile ilgili önerilerde bulundu.



KADINLAR RİSK ALTINDA

Fibromiyalji kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülüyor. Özellikle hassas yapılı, yoğun tempoda çalışan, mükemmeliyetçi kadınlarda daha sık ortaya çıktığı biliniyor. Fibromiyalji sisi, beyin sisi olarak da bilinir. Yoğun ağrı sonrasında oluşabilen bir durumdur. Beyin sisinin belirtileri arasında hafıza kaybı, konsantrasyon zorluğu ve dikkat vermede zorluk bulunmaktadır. Beyin sisi ağrı ile hissedildiğinde bireylerin yaşam kalitesini oldukça düşürüyor.



UYKU DÜZENİ ŞART

Teşhis sonrası bilgilendirmenin ardından ikinci basamak hastanın uyku düzeninin sağlanmasıdır çünkü uyku bozuklukları ağrıların şiddetini artırmakta bazen de hastalığın sebebi bile olabilmektedir. Bunun için uyku hijyeni yöntemleri ile başlanmalı gerek duyulursa bu konuda bir uzman görüşü alınmalıdır.



EGZERSİZ AĞRI KESİCİ

Bunlarla beraber tedavinin ilk basamağında hastaya düzenli egzersiz programı verilmelidir. Yapılması gereken ve en etkili bulunan egzersiz aerobik dediğimiz kalp hızını belli bir seviyeye çıkaran ve büyük kas grupları ile yapılan egzersizlerdir. Bu egzersizler sırasında salgılanan endorfin dediğimiz ağrı kesici maddeler, beynin ağrı yollarını tedavi etmede etkili bulunmuştur.



LIFLI GIDALAR TÜKETILMELI

FİBROMİYALJİ ağrısından korunma yöntemi gevşeme tekniklerinin kullanımı, düzenli egzersiz, stresle baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra sağlıklı beslenmek, bol sıvı tüketmek, uyku düzenine önem vermek de fibromiyaljinin neden olduğu şikayetleri azaltmaya yardımcı olur".



C VITAMINI KATARAKTI ÖNLÜYOR

GÖZ sağlığı uzmanları, C vitamininin katarakt oluşumunu yavaşlattığını gösteren araştırmaların son yıllarda yaygınlaştığına dikkat çekti. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini söyledi.



Öksürük kesici FESLEGEN

ENERJİ veren ve cildi rahatlatan fesleğen ile öksürüğü kesmek de mümkün. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Ayrıca fesleğenli saç losyonlarıyla saç derisine masaj yaparak, onların kökünü güçlendirebilirsiniz. Fesleğen yağıyla selüloitlerinizden de kurtulmanız mümkün. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.



ISHALİN İLACI GÜL YAPRAGI

KIRMIZI gülün yaprakları kullanılarak yapılan çayın ishali kestiği biliniyor. Bunun için 20 gr. gül 1 lt. suda haşlanmalı ve bir fincan tüketilmelidir. Aynı su ise yapılan gargara bademciklerde, göz banyosu da gözlerdeki iltihaplara iyi gelir.