Şampiyon değişmedi

Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, aldığı yüksek izlenme oranları ile 2020 yılı Kasım ayını da birincilikle geride bıraktı. atv, Tüm Gün- Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 11.98, Tüm Gün-20+ ABC 1'de yüzde 10.21 ve Prime Time -Tüm Kişiler'de ise yüzde 11.83 izlenme payıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı. atv'nin ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programları arasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da yer alıyor. atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu da gündemin nabzını tutan haber programları arasında zirvede yer alıyor. Dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilenlerinden. Çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ile özel anlara ulaşabileceğiniz Dizi TV de kanalın favorileri.

DİZİ ATV'DE İZLENİR

Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, intikamdan doğan imkansız aşk masalının anlatıldığı Hercai, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan Maria ile Mustafa ve günlük dizi Beni Bırakma atv'yi birinciliğe taşıdı.





OSMAN BEY EŞİNİ AÇIKLIYOR

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Dizinin 36'ıncı bölümünde, Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eden Osman Bey, herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır.