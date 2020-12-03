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Aşık davasında kiralık katil konuştu

Emre Aşık davasında kiralık katil konuştu
Giriş Tarihi: 3.12.2020

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın öldürülme planıyla ilgili olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ve sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur'un sanık olarak yargılandığı davada Sungur'un ifadeleri kan dondurdu. Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için kendisiyle konuştuğunu söyleyen Sungur şöyle konuştu:

KANLI ETE ATEŞ ETTİRDİ
"Bana Arnavutköy'deki evinin arkasındaki ormanlık alanda kanlı ete ateş ettirdi. Benim bu işi yapamayacağımı söyledi. Ben nedenini sorduğumda gözlerimi kırptığım için yapamayacağımı anlattı."

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