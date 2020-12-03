  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Yasar: Mezarına toprak bile atmam

Yasar: Mezarına toprak bile atmam

Yasar: Mezarına toprak bile atmam
Giriş Tarihi: 3.12.2020

SERMİYAN Midyat tarafından defalarca dövülüp ve şiddete maruz kalan Sevcan Yaşar, sosyal medyasından canlı yayın yaparak hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Mart ayından beri Ayvalık'ta yaşayan Yaşar'a bir takipçisi, 'Sermiyan Bey ile barışın lütfen. Çok güzelsiniz birlikte' yazması üzerine Yaşar, 'Mezarına toprak atmam' dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yasar: Mezarına toprak bile atmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA