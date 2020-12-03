Yasar: Mezarına toprak bile atmam

SERMİYAN Midyat tarafından defalarca dövülüp ve şiddete maruz kalan Sevcan Yaşar, sosyal medyasından canlı yayın yaparak hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Mart ayından beri Ayvalık'ta yaşayan Yaşar'a bir takipçisi, 'Sermiyan Bey ile barışın lütfen. Çok güzelsiniz birlikte' yazması üzerine Yaşar, 'Mezarına toprak atmam' dedi.