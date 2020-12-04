Kuruluş Osman yine zirveye yerleşti

ATV'NİN fenomen dizisi Kuruluş Osman, son bölümüyle Tüm Kişiler'de %14,07 izlenme oranı ve %29,04 izlenme AB Sosyal Statü'de %11,16 izlenme oranı ve %24,07 izlenme payı 20+ABC1'de ise %13,70 izlenme oranı ve %27,16 izlenme payı elde ederek birinci oldu.



EKRANLARIN en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 36'ıncı bölümüyle tüm kategorilerde reytingin zirvesine yerleşti.



#KURULUŞ etiketiyle sosyal medyada ses getiren, Türkiye gündeminde gece boyu zirvede yer alarak dünya gündeminde de beşinci sıraya kadar yükselen 'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümünde Nikola'yı gafil avlayarak Savcı ve Dündar beyleri kurtaran Osman Bey, Kulucahisar'ın fethi için alpleri Boran ve Göktuğ'u Bizans askeri kılığında kalede bıraktı.