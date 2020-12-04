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Utangaç aşıklar

Utangaç aşıklar
Giriş Tarihi: 4.12.2020

ÜNLÜ senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile aşk yaşayan oyuncu Berrak Tüzünataç önceki akşam Bebeköy'de sevgilisi ile objektiflere yansıdı. Tüzünataç, pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağına 30 dakika kala sevgilisinin yanına koştu. Kız arkadaşını kapıda karşılayan Ali Yörenç, art arda patlayan flaşlar karşısında şaşkına dönerken, ikili utangaç tavırlar sergiledi.

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