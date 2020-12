Bağışıklık dostu antioksidan besinler

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile mücadele hala sürüyor. Özellikle vakaların daha da arttığı bugünlerde virüse yakalanmamak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. Virüse karşı en büyük silahımız olan bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede stres kontrolünü yapabilmek, uyku düzenine dikkat etmek, fiziksel aktiviteyi artırmak da göz ardı edilmemeli. Fakat temel kural, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek.



SOFRANIZDA YER VERİN

Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Temiz gıdalar tüketmek de bu süreçte dikkat edilmesi gereken başlıklardan biri. Bir diğer husus ise, beslenmenize ekleyeceğiniz antioksidan içerikleri yüksek gıdaları soframızdan olabildiğince eksik etmemek. Böylece, bağışıklığınızı kuvvetlendirmeniz çok daha kolay ve sağlıklı olacaktır. Pancar, mor lahana, balkabağı gibi sebzeler yemek ya da salata olarak tüketilmeli" diye konuştu.



NARIN SUYU DA KENDİSİ DE FAYDALI

ULUSAL bilimler akademisi bildiriler kitabında yayınlanan araştırmaya göre, narın yüksek antioksidan kapasitesi nitrik oksit üretimini artırmaktadır. Böylece kan akışının ve arterlerin daha sağlıklı olması sağlanır. Narın ister suyunu içebilir ister lezzetli smoothielerde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu şifalı meyveyi salatalarınıza da ekleyebilirsiniz.



ENFEKSİYONA KARSI KUSBURNU

BAĞIŞIKLIK sistemi kuvvetli olmayan bir vücut kilo vermekte çok zorlanır. Bu nedenle öncelikle bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmelisiniz. Kuşburnu doğal C vitamini içeren en değerli bitki çaylarındandır. Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, kuşburnunun böbreküstü bezlerini de olumlu etkileri vardır.



PROPOLİS İLE HÜCRELERİ YENİLE

PROPOLİS arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve anti-mikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünüdür. Propolis, virüs ve bakterileri yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardım etmektedir. Solunum sistemi rahatsızlıklarında fayda gösteren propolis, vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısını da artırır.



SIFA DEPOSU BALKABAGI

BALKABAĞI yüksek oranda beta karoten içerir. Bu madde yüksek antioksidan özelliğe sahiptir ve bağışıklık sisteminin en büyük yardımcılarındandır. C vitamini bakımından da zengindir. Bu değerli vitamin vücudu mikroplara, patojenlere karşı savunan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak bağışıklık sistemine destek olur.



DÜSÜK KALORİLİ MOR LAHANA

Antioksidan zengini bir diğer besin de mor lahana. Antioksidanlar ve diğer maddeler sayesinde kan akışını hızlandırıcı etki yapan mor lahananın damar sağlığına da olumlu etkileri vardır. Düşük kalorisi ve yüksek C vitamini içeriği ile mor lahana kilo vermeyi kolaylaştırır. Balgam sökmesinin yanı sıra kış aylarında artan üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde etkilidir.



PANCAR KANINIZI TEMIZLIYOR

Betalain maddesini içeren pancar, kalp damar hastalıkları dahil birçok hastalığın önlenebilmesinde etkilidir. Kanın temizlenmesine yardımcı olabilecek iyi bir detoks sebzesidir. C vitaminin de iyi kaynağıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede etkili olan antioksidan içeriğe sahiptir. Sebze kavurması veya salata olarak tüketilebileceği gibi smoothie yapılarak da içilebilir.



HER GÜN BİR TATLI KASIGI ZERDEÇAL

Serbest radikaller vücutta sağlıklı hücrelere zarar verir. Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin yüksek antioksidan etkisiyle bu zararlı molekülleri yok eder. Her gün bir tatlı kaşığı tüketeceğiniz zerdeçal sizi günümüzün vebası olan kanser hastalığından bile koruyacaktır. Anti-inflamatuar ve antioksidan özelliği ile zerdeçal bu günlerde imdadımıza yetişiyor.



ÖKSÜRÜK KESİCİ ADAÇAYI

Adaçayının en önemli özelliği antiseptik olarak görev yapmasıdır. Vücudumuzdaki toksinleri vücuttan atıcı etkisi vardır. Hastalık sonrası oluşabilecek halsizlik, kas yorgunluğu gibi rahatsızlıkları önleyici özelliklere de sahiptir. Cineol maddesini içeren adaçayı, bu madde ile öksürüğü kesme konusunda da oldukça faydalıdır.