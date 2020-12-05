Burak Çelik: Setimiz Şampiyonlar Ligi gibi

YAPIMINI Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'da Göktuğ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Çelik, diziyle ve rolüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'TOPRAĞA BAKIŞIM DEĞİŞTİ'

KURULUŞ Osman'la birlikte toprağa bakışının değiştiğini söyleyen Çelik: "Ne büyük zorluklarla atalarımızın bu toprakları yurt yaptığını öğrendikten sonra ağaca, toprağa bakışım değişti. Milli duygularım zaten çok yoğundu. Tarihte Türklerin yükselmesini hiç bir zaman istemediler. Eskiden oklarımız varmış şimdi ise İHA'larımız var" dedi. Setteki uyumun üst düzeyde olduğunu vurgulayan genç oyuncu "Setimiz şampiyonlar ligi gibi. Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Ahmet Yenilmez, Ragıp Savaş gibi çok kıymetli büyüklerim var. Hepsi çok büyük usta. Ne öğrenebilirsem öğrenmeye çalışıyorum" sözleriyle rol arkadaşlarına övgüler yağdırdı.