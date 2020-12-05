POPÇU Serdar Ortaç akşam saatlerinde sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Keyifli görünen çiftin sportif halleri dikkat çekti. Seçil Gür'ün canı waffle çektiği için dışarı çıktıklarını söyleyen şarkıcı, "Waffle keyfi yapmak istedik" dedi. Waffle yiyerek mekandan çıkan Ortaç ve Gür çifti, VIP minibüslerine binerek evlerinin yolunu tuttu.
Sevgililerin waffle keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.