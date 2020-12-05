Sevgililerin waffle keyfi

POPÇU Serdar Ortaç akşam saatlerinde sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Keyifli görünen çiftin sportif halleri dikkat çekti. Seçil Gür'ün canı waffle çektiği için dışarı çıktıklarını söyleyen şarkıcı, "Waffle keyfi yapmak istedik" dedi. Waffle yiyerek mekandan çıkan Ortaç ve Gür çifti, VIP minibüslerine binerek evlerinin yolunu tuttu.