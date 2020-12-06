İzmir Devlet Tiyatroları’nda Kovid 19 şoku

İzmir Devlet Tiyatroları, korona virüs şoku ile sarsıldı. Devlet Tiyatroları sahne ve kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu, Kovid-19 sebebiyle dün gece Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 62 yaşındaki Köroğlu, İzmir Devlet Tiyatroları'nda geçen hafta prömiyeri yapılan "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" oyununun da sahne tasarımını üstlenmişti. Tek kişilik oyununun oyuncusu, tiyatro sanatçısı Akın Kurt'un prömiyerden bir gün sonra yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

50 KİŞİ KARANTİNADA

Oyundan sonra test yaptıran teknik ekipten de çok sayıda kişide korona virüsüne rastlandığı ve yaklaşık 50 kişinin karantinada olduğu öğrenildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un da oğlu Akın Kurt gibi virüse yakalandığı öğrenildi. Öte yandan Devlet Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından Ali Cem Köroğlu için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Birçok oyunun dekorlarında imzası bulunan, eski Sanat Teknik Müdür Vekilimiz, dekoratörümüz Ali Cem Köroğlu'nu Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.