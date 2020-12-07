Askerde terk etti

Son günlerde Gonca Vuslateri ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hakan Altun'un İclal Aydın itirafı herkesi şaşırttı. 90'lı yılların sonunda ünlü oyuncu-yazar İclal Aydın ile aşk yaşayan Altun, 1998 yılında askere gidince kendini terk eden İclal Aydın'a 'Hani Bekleyecektin' şarkısını yazdığını itiraf etti.



17 GÜN SIRA BEKLEDİM

Hakan Altun, askerliğini Ankara Etimesgut'ta yaparken sevgilisiyle konuşmak için tam 17 gün sıra beklediğini söyledi. Ünlü şarkıcı Altun o günleri şöyle anlattı; O yıllarda tabii cep telefonu yoktu. Biz de ankesörlü telefonlarla konuşuyorduk. Tam 17 gün sonra sıra bana geldiğinde ailemden sonra sevgilimin sesini duymak istedim. Ben askerlik dönüşü birlikte olacağımızı hayal ederken aldığım cevap karşısında kitlendim kaldım. Kız arkadaşım bana "Şu an müsait değilim sonra arar mısın" dedi. Ben onun için 17 gün bekledim o bana 60 saniyesini ayırmadı. Bunun üzerine oturdum bir kenara, gözyaşları içerisinde "Hani bekleyecektin bir ömür boyu" şarkısını yazdım.



ISTE O SÖZLER

Kimseye değil, sana isyanım

güzel günleri, anar ağlarım

Anlamadın ki ona yanarım

Sen benim gönlümde, yaralar açtın

Anlamadın ki ona yanarım...

Unut demekle olmuyor Güneş doğmuyor günlere

Kara bahtım çok yara aldı Zor günde vardın hani nerde

Hani bekleyecektin bir ömür boyu

Hani olmayacaktın başkalarının

Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın

Senin gibi biriyle işim olmaz ki

Hani bekleyecektin bir ömür boyu

Hani olmayacaktın başkalarının

Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

Senin gibi biriyle işim olmaz ki...