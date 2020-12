Bu yılın ‘İyi Gelenler’i

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men of the Year" etkinliği bu yıl "İyi Gelenler" temasıyla ilk kez dijital ortamda gerçekleşti. Müzik, spor, bilim, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla "iyi gelen" isimlerin ilham verici hikayeleriyle; 2020'nin umut kaynağına dönüşen GQ MOTY İyi Gelenler Ödül Gecesi'nde çok renkli sahneler yaşandı.

SAĞLIKÇILAR UNUTULMADI

GECEDE, Yılın Kadını Kalben, Yılın Müzisyeni Edis Görgülü ve Yılın Yükselen Yıldızı Alina Boz oldu. Onur Ödülü Haluk Bilginer'e, İkon Ödülü Haldun Dormen'e, Uluslararası İkon Ödülü George Clooney'ye verildi. Yılın Bilim İnsanları Ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin & Dr. Özlem Türeci, Yılın Spor İnsanı ödülü İbrahim Çolak, Yılın İş İnsanı Ödülü Erol Tabanca'ya verilirken, Uluslararası Başarı Ödülü Merih Demiral'ın oldu. Yılın Oyuncusu'nun Şükrü Özyıldız, Ekran Yüzü'nün ise Kenan İmirzalıoğlu'nun seçildiği gecede, Yılın Şefi Osman Sezener'e, Yılın Genç Moda Tasarımcısı Mehmet Demir&Tanyeli'ye, İlham Verenler ödülü ise Selin Gören & Atlas Sarrafoğlu'na verildi. Yılın Ekibi ödülünü tüm sağlık görevlileri adına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları aldı. Ödüller; GQ Türkiye editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlendi. Kazananlara ödülleri bir çok ünlü isim tarafından dijital ortamda düzenlenen canlı ödül töreninde takdim edildi.





EN DEĞERLİ BAŞLIKLAR

BU yılın en değerli bulunan başlıklarıysa, ilk kez hayata geçen "Eşitlik", "Centilmenlik", "Cesaret", "Özgünlük" ve "İnovasyon" özel kategorileri oldu. Geçtiğimiz haftalarda bu kategorilerde açıklanan isimler ise şöyle: "Eşitlik" kategorisinin kazananı oyuncu Boran Kuzum, "Centilmenlik" kategorisinin kazananı oyuncu Engin Öztürk, "Cesaret" ödülünün sahibi ultra maraton sporcusu Özgür Tetik, "Özgünlük" dalında kazanan şef Maksut Aşkar ve "İnovasyon" ödülünün kazananı girişimci Ahmet Onur.