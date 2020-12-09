  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Kulucahisar fethinin ardından Osman Bey yol ayrımında!

Kulucahisar fethinin ardından yol ayrımında!

Kulucahisar fethinin ardından Osman Bey yol ayrımında!
Giriş Tarihi: 9.12.2020

İKİNCİ sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın bu akşam ekrana gelecek 37'nci bölümünde, Kulucahisar Kalesi'ni yeniden ele geçiren Osman Bey, beylik iddiasında karşısında Savcı Bey ve Dündar Bey'i buluyor. Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Hepsi bu akşam Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde açıklığa kavuşacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulucahisar fethinin ardından Osman Bey yol ayrımında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA