Kulucahisar fethinin ardından Osman Bey yol ayrımında!

İKİNCİ sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın bu akşam ekrana gelecek 37'nci bölümünde, Kulucahisar Kalesi'ni yeniden ele geçiren Osman Bey, beylik iddiasında karşısında Savcı Bey ve Dündar Bey'i buluyor. Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Hepsi bu akşam Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde açıklığa kavuşacak.