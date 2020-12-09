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Sonsuz aşk

Geçtiğimiz yıl oyuncu eşi ’nun ölümünün ardından zor günler geçiren , parmağındaki evlilik alyansını çıkarmadı. Kalkan yüzüğü için, “Hayatımın son anına kadar parmağımda kalacak” diye konuştu.

Sonsuz aşk
Giriş Tarihi: 9.12.2020

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Uzun bir aradan sonra görüntülenen oyuncu, eşinin ölümünden sonra ilk kez konuştu.

SETLERE DÖNÜYOR
Bir büfeden yemek alan Gülenay Kalkan'ın, evlilik yüzüğünü çıkarmadığı görüldü. Oyuncu, parmağındaki alyansıyla ilgili, "Asla çıkarmayacağım. Hayatımın sonuna kadar parmağımda kalacak" diye konuştu. Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Kalkan, yeni dizisiyle uzun bir aradan sonra setlere dönüş yapmasının kendisine iyi geldiğini söyledi. Kalkan, "Konuşmayacağım, ne olursunuz bir şey sormayın. Diziye dönüşüm bana iyi geldi" diye konuştu.


Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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