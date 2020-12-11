SOSYAL medya hesabında yaptığı yeni yıl paylaşımı yüzünden eleştirilen türkücü Berdan Mardini, "Elhamdülillah Müslümanız" dedi. "Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum" diyen Mardini, sözlerini şöyle tamamladı: Noel Baba benim için bir oyuncak. Ben Christmas paylaşımı yapmadım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün umrumda değil.