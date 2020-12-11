  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘Elhamdülillah Müslümanız’

‘Elhamdülillah Müslümanız’
Giriş Tarihi: 11.12.2020

SOSYAL medya hesabında yaptığı yeni yıl paylaşımı yüzünden eleştirilen türkücü Berdan Mardini, "Elhamdülillah Müslümanız" dedi. "Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum" diyen Mardini, sözlerini şöyle tamamladı: Noel Baba benim için bir oyuncak. Ben Christmas paylaşımı yapmadım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün umrumda değil.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Elhamdülillah Müslümanız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA