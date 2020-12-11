Kışın gözdesi zencefil

YAKLAŞIK 5000 yıllık tarihi olan zencefil, zerdeçal ve kakule ile beraber köken olarak zencefilgiller ailesine dahil bir bitki. Toprağın altında kökler halinde bulunan zencefil, genellikle baharat olarak yemeklere tat katmak için kullanılsa da geleneksel Çin tıbbında yıllardır tedavi amaçlı kullanılıyor. Zencefil FDA (Amerika Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından da güvenli besinler arasında gösteriliyor.



BULANTI VE KUSMA

ZENCEFİL bulantı, kusma ve ishal üzerinde neredeyse reçeteli ilaçlar kadar etkili. Araştırmalar cerrahi hastalarında operasyon sonrası dönemde, kanser hastalarında kemoterapi sırasında ve yolculuk tutmalarında yaşanan bulantılarda zencefil kullanımının çok etkili olduğunu gösteriyor.



KANSER

HÜCRE ölüm süreçlerinde yaşanan problem, "ölümsüz hücre" yani kanserleşmeye sebep olur. Zencefil ise ölüm sinyallerini dengeleyerek birkaç kanser tipinin önlenmesinde görev alabilir. Zencefilin etkili olabileceği, üzerinde çalışma yapılan kanser tipleri ise pankreas, kolon, yumurtalık ve meme kanseri olarak sıralanıyor.



KOLESTEROL

KOLESTEROL düzeyleri, kalp damar sağlığı için önemli bir risk faktörü. Dolayısıyla doğru şekilde düzenlenmeli. Yapılan araştırmalar zencefilin kolesterol ilaçları kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle LDL yüksekliği olan hastalara mutlaka öneriliyor.



SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

SOLUNUM yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğü kış aylarında zencefil, virüs ve bakterilerden korunmada ve bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili bir eleman.



SİNDİRİM SORUNLARI

YAPILAN araştırmalar zencefilin sindirim sürecini hızlandırıp reflü semptomlarını azalttığını ortaya koymuştur.



YÜKSEK KAN ŞEKERİ

YÜKSEK kan şekeri, kilo kontrolünü de zorlaştırıyor. Dolayısıyla doğru beslenme ile beraber ortalama kan şekerini düşürmek yapılacak listesinde en üstlerde. Zencefil ise bu konuda oldukça etkili bir ajan. Araştırmalar, zencefilin ortalama kan şekerini düşürdüğünü, insülin direncini azalttığını gösteriyor.



AĞRILAR

ZENCEFİL doğadaki en etkili ağrı kesicilerden biridir. Kas ve vücut ağrıları bir yana, kadınların yaşadığı regl dönemi ağrısında da ekili olan zencefil magnezyum ile kombine edilirse harika regl dönemi ağrı kesicisi haline gelir.



TAZESINDEN BIR çay kasıgı yeterli

ZENCEFİLİ taze tüketmek, içerisindeki aktif maddelerden yararlanabilmek adına en etkili yol. Soyulduktan sonra dövülerek veya çiğ olarak soğuk içeceklere eklenerek tüketilebilir. Taze zencefilden yeterli etkiyi alabilmek için pişirilmemesi önerilir. Bir çay kaşığı taze zencefil, yaklaşık 1 gram zencefil ekstraktına denktir.