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tırnaklar için limonlu kür

Zayıf tırnaklar için limonlu kür
Giriş Tarihi: 11.12.2020

TIRNAKLARINIZIN güçlenmesi için ılık suyla dolu bir kâsenin içine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve yarım limonun suyunu koyun. Tırnaklarınızı 10 dakika bu karışımın içinde bekletin. Sıktığınız limonu atmayın. Bu uygulamadan sonra tırnaklarınızı limonun posasının içinde bekletin. Böylece tırnaklarınızdaki sarılık yok olacaktır.

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