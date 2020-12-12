‘Zerdeçal, cörek otu ve ev yoğurdu’

Medicana Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Taner Akdere, bağışıklık sistemi güçlü olmayanlarda vücuda yayılması daha hızlı ve kolay olduğu bilinen korona virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin doğal yöntemlerle güçlendirilebileceğini ifade etti. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanında, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için taze zencefil, zerdeçal, çörek otu, ıhlamur, meyve ve sebze tüketiminin önemini de vurgulayan Dr. Akdere; konuya ilişkin yanıtlar verdi.

LİMON, PORTAKAL, KİVİ

Covid-19'a yönelik Sağlık Bakanlığı'nca alınan tedbirlerin önemine değinen Uzm. Dr. Akdere; kişisel hijyen tedbirlerinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin de temel unsurlar arasında yer aldığına dikkati çekti. Akdere, "Bağışıklık sistemi kuvvetli olmayınca ne yapsanız olmuyor" diyerek, şu bilgileri verdi: "İlk silahımız beslenme. El yıkama, dezenfektan ve maske kullanımının yanında beslenme en önemli unsur. Her şeyden belli bir miktarda yemeyi öneriyorum. Ekmeği de kesmeden dengeli bir beslenme önemli. Bunun yanında C vitamini alımı çok önemli. Limon, portakal, mandalina ve kivi doğal C vitamini kaynakları. Ülkemizde de çok bol var. Bugünlerde yeterince C vitamini alamayanlar ekstra tabletlerle takviye yapabilir. C vitamini gerçekten iyi bir bağışıklık güçlendirici."

YEŞİL SEBZE, BOL SU VE UYKU

Akdere; sağlıklı ve gebe olmayan bireylere taze zencefil ve zerdeçal tüketimini önerdiklerini belirterek, "Yeşil sebzeler çok önemli. Bunlarda da hem C vitamini hem de tüm mineraller var. D vitamini çok önemli. Ayrıca açık havada yapılacak 20-30 dakikalık yürüyüşleri de bağışıklık için öneriyoruz. Öte yandan normal sağlıklı bir insanın kısıtlayıcı bir durumu yoksa 1.5-2 litre su tüketmesi gerekiyor. Az uyuyan insanların hormonal dengesi değişiyor. Ortalama 7 saatlik uyku öneriyoruz. Ayrıca çörek otu, tarçın, karanfil, evde yapılmış yoğurt tüketmek önemli. Alkol, sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatan durumlar, bunlardan kesinlikle uzak durulmalı" dedi.