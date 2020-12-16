  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Metin Şentürk virüse yakalandı

virüse yakalandı

Metin Şentürk virüse yakalandı
Giriş Tarihi: 16.12.2020

SANATÇI Metin Şentürk, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tedavi sürecine başlandığını aktaran şarkıcı, "Sağlık durumum iyi ve endişe edilecek bir durum yok" dedi. "Zaten pozitif bir adamdım, testimin de negatif çıkmasını bekleyemezdik" diyen Şentürk, takipçilerini güldürdü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Metin Şentürk virüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA