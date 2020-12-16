Metin Şentürk virüse yakalandı

SANATÇI Metin Şentürk, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tedavi sürecine başlandığını aktaran şarkıcı, "Sağlık durumum iyi ve endişe edilecek bir durum yok" dedi. "Zaten pozitif bir adamdım, testimin de negatif çıkmasını bekleyemezdik" diyen Şentürk, takipçilerini güldürdü.