“Bamsı Beyrek olmaya gönül verdim”

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'da Bamsı Bey karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, dizi ve karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karakterinin Osman Bey'le ilişkisi konusunda "Osman Bey, Ertuğrul Bey'i, onun tohumunu ve yaktığı ateşi temsil ediyor. Aynı zamanda öz evladından ayırmadığı oğludur Osman" diyen Sönmez, Bamsı Bey karakterini oluştururken nelere dikkat ettiğini şu sözlerle anlattı: "Dönemin şartlarının ve atmosferinin insanlar üzerindeki enerji ve etkilerine de odaklandım. Bamsı Beyrek karakterini oynamaya çalışmak yerine Bamsı Beyrek olmaya gönül koydum." Sönmez, karakteri ile paylaştıkları özellikleri ise "İkimizin de sevgisi cennet, öfkesi cehennemdir... İkimiz de içimizde olan bir duyguyu asla tutamaz ve bekletemeyiz... İkimiz de söz verdik mi tutarız" şeklinde sıraladı.