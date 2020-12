Korona virüsün şifası Ege’de

Dünya genelinde 73 milyonu aşkın kişiye bulaşan korona virüsüne yakalanma korkusu ve kış günlerinin gelmesiyle birlikte grip vakalarındaki artış, vatandaşları bağışıklık sistemini güçlendirecek doğal ürünleri aramaya yöneltti. Yıllardır sofraların vazgeçilmezi olan, Ege Bölgesi'ne özgü şifalı otlar da birçok kişinin ilk tercihi olurken, Prof. Dr. Nazan Turhan, nefes darlığından tansiyona, kan dolaşımından mide rahatsızlığına kadar çok sayıda hastalığa iyi gelen hibiskus, ısırgan otu, arapsaçı, cibez, turp otu, zeytin yaprağı, sarmaşık gibi şifalı otların faydalarını tek tek anlattı, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

ISIRGAN OTU KALSİYUM VE DEMİR KAYNAGI

ISIRGAN otunun da iyi bir kalsiyum ve demir kaynağı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turhan, "Isırgan otunun pankreas, mide, karaciğer, bağırsaklar ve safra kesesi rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Isırgan otu, bo¨brek ve mesane taşı oluşumunun önlenmesi ve zorlu baş ağrılarının giderilmesinde de kullanılmaktadır. Ayrıca ısırgan otunun tansiyon ve şeker düşürücü, astım önleyici, idrar söktürücü, kanamayı durdurucu, karaciğer koruyucu, ağrı kesici özellikleri de saptanmıştır" ifadelerini kullandı.



AGRI KESİCİ TURP OTU

TURP otunun da içerdiği uçucu yağlar sayesinde canlandırıcı, sinirleri teskin edici, ağrı dindirici özelliklere sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Turhan, "Turp otunun yaprakları, A ve C vitamini ile kalsiyum ve demir içeriyor, antioksidan barındırıyor. Şifa deposu ot, astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. İdrar söktürme, iştah açma, karaciğeri kuvvetlendirme, taş ve kum düşürme, böbrek ve safra kesesi iltihabı, astım, bronşit, mide rahatsızlıkları, uykusuzluk, ağız ve diş eti yaraları gibi birçok sağlık sorununa karşı da etkili" diye konuştu.



VİTAMİN DEPOSU CİBEZ

EGE'YE özgü otlardan cibezin C vitamini deposu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turhan, bununla birlikte fosfor, magnezyum ve potasyum gibi mineraller içerdiğini ifade etti. Prof. Dr. Turhan, "Cibezin en önemli özelliği, bağışıklık sistemine iyi gelmesi. C vitamini deposu olduğundan grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi var. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlık sorununu önler. Kan dolaşımını da güçlendirir ve düzenler. Vücutta enfeksiyon oluşma riskini azaltır. Cildi güzelleştirir, cilde canlılık ve parlaklık verir. Enerjimizi yükseltir, depresyona da iyi gelir" şeklinde konuştu.



ENFEKSİYON TEMİZLEYİCİ ARAPSAÇI

ARAPSAÇI ile ilgili de bilgiler veren Prof. Dr. Turhan, "Kalsiyum, demir ve magnezyum minerallerini içeren arapsaçı, B ve C vitaminleri yönünden zengin bir ot. Kas ve kemik ağrıları, baş ağrıları için etkili. Mide asitlerini dengelediği ve gaz oluşumunu önlediği biliniyor. Arapsaçı otunun yapısında bulunan vitaminler, göz sağlığını koruyor. Arapsaçı otu, güçlü antibiyotik içeriği ile enfeksiyon temizleme gücüne de sahip. Boğaz yolu iltihaplarını temizler, öksürüğü keser, solunumu rahatlatır" diye konuştu.



DİYABET DÜSMANI SARMASIK

SARMAŞIK otunun da diyabete bağlı şikayetlere iyi geldiğini belirten Prof. Dr. Turhan, "Kaynatıp suyunu da içebileceğimiz sarmaşık otu, sadece diyabet değil; tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor; ayrıca vücuttaki hastalıklı hücrelerin iyileşmesine yardımcı oluyor. Bağırsak ve mide hastalıkları için de oldukça yararlı. Nefes darlığına karşı da iyi gelen sarmaşık otu, idrar yolu iltihapları için de faydalı" dedi.