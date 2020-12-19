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Haberler Sarmaşık Epiretinal membranın tek çaresi ameliyat

membranın tek çaresi ameliyat

Epiretinal membranın tek çaresi ameliyat
Giriş Tarihi: 19.12.2020

Halk arasında gözde zar oluşması olarak bilinen Epiretinal membran hastalığı 55-60 yaş sonrası ortaya çıkarak görme kaybı ve bozukluklarına neden olabiliyor. Epiretinal membranın gözün makula denilen görme merkezinin yüzeyinde oluşan bir zar olduğunu söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, bu hastalığın başlarda belirti vermediğini söyledi. Epiretinal membran hastalığının yalnızca ameliyat ile tedavi edilebildiğini dile getiren Erakgün, "Epiretinal membranın ilaçla tedavisi yoktur. Vitrektomi denilen cerrahi müdahale uygulanır. Erken dönemde uygulanan vitrektomi ile çok iyi görme artışı sağlanır" dedi.

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