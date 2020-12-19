Sigara kullanımı körlüğe neden olabilir

Sigaranın vücutta birçok tahribata yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, yine de sigara içenlerin, sigaraya bağlı göz hastalığı risklerinden yeterince farkında olmadıklarını ifade etti.

YÜZDE 50 OLUMSUZ ETKİ

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Göz hastalıkları uzmanı olarak, hastaları bilgilendirmenin bizlerin sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Sigaranın retina damar tıkanıklığı riskini sekiz kat artırdığı bilinmektedir" şeklinde konuştu. "Kataraktın, tiroide bağlı göz rahatsızlığı, görme siniri iltihabı, üveit, kuru göz ve halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu riskleri de sigara içenlerde yüksektir" diyen Kaşkaloğlu, "Kişi sarı nokta hastalığı için genetik risk taşıyorsa, sigara içmenin olumsuz etkisi yüzde 50 artmaktadır. Sigarayı bıraktıktan sonra riskin ne kadar azaldığı bilinmemekle birlikte yapılan çalışmalar sarı nokta hastalığının ilerlemesinin önemli ölçüde azaldığını göstermektedir" diye konuştu. Sigara dumanında yaklaşık 7 bin kimyasal olduğunu da dile getiren Kaşkaloğlu, bu nedenle sigaranın göz hastalıkları oluşturmadaki olumsuz etkilerinin sayısız olduğuna dikkat çekti.