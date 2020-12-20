Dizi tv ile keyifli bir pazar

ATV ekranının en çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV, her hafta olduğu gibi bugün de çok özel dosyalarla ekrana geliyor. Kapadokya'nın eşsiz güzellikleri içinde çekilen atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın başarılı oyuncusu Tuğba Tutuğ, oldukça zor olan çömlek yapımını sizler için denedi...

KAPADOKYA'DA OFF-ROAD

MARİA ile Mustafa'nın Nisan'ı Hira Koyuncuoğlu ve Rüzgar'ı Burak Berkay Akgül ise, Kapadokya'nın harika doğasında off-road yaptı. Sempatik yıldızların eğlenceli dakikalarından en özel görüntüler ve keyifli röportajlar da bugün izleyiciyle buluşacak. Oyunculuğuyla takdir toplayan Maria ile Mustafa'nın deneyimli ismi Tamer Levent de, kimsenin bilmediği farklı yönlerini sadece Dizi TV izleyicileri için anlattı. Hepsi ve daha fazlası bugün 11.45'te Dizi TV'de!