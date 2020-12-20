Sağlıklı zayıflamak için adımları takip et

Zayıf olmak son derece popüler hale gelmiş durumda. İnsanların görünüşüne göre sınıflandırmak veya güzellik algısına karar vermek gibi davranışlar günümüzde oldukça yaygınlaştı. Her halinizle güzelsiniz, buna şüpheniz olmasın. Sağlığınız için zayıf görünmenizden ziyade ideal bir ağırlığa ulaşabilmeniz önemli. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda %20-25'ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması obeziteyi oluşturmaktadır. Hemen nasıl zayıflarım diye düşünüp araştırmaya başladıysanız, lütfen yazıyı okumaya devam edin.

ÖNEMLİ OLAN SAĞLIĞINIZ

Arama motoruna 'zayıflamak' yazdığınızda; binlerce site, yüzlerce diyet modeli ile karşılaşıyorsunuz. Aman dikkat! Önemli olan sağlığınız unutmayın! Amacımız, hızlı kilo vermenizden ziyade, sağlığınıza kavuşmanız. Bu konuda ne yapmanız gerektiğini bilemiyorsanız, bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin. Sağlığın tanımında sadece fizyolojik olarak iyi olma hali değil ruhen de iyi olmak vardır. Kilo vermek için de ruh sağlığımız önemli bir faktördür. Nasıl mı? Stres anında böbrek üstü bezlerinden salgılanan kortizol hormonu vücutta fazla salgılandığında kilo verme sistemine ters etki yaratır. İşte bu 'su içsem yarıyor' düşüncesi ile birlikte kilo vermenizi zorlaştırabilir. Stres, zayıflamanın en büyük düşmanlarından biridir sonuçta. Bu zor günlerde ne kadar olabilirse ruh halinizi olumlu duygularla beslemeye çalışın.

HEDEFE DOĞRU YÜRÜYÜN

Beden sağlığınız için ise hastalıklardan koruyacak bir bağışıklık sistemi ve kronik hastalıkların önlenmesi oldukça önemlidir. Obezite; diyabet, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların görülme riskini artırmaktadır. Aceleci davranmamak en büyük adımlardan biridir. Bir ayda 10 kilo vadetmek yerine sağlıklı zayıflamak için kendinize zaman vermelisiniz. Bu kilolar nasıl bir anda alınmadıysa, bir anda verilmesi de tabii ki mümkün değildir. Hedefe ulaşmak için adım adım ilerlemek ve kararlılıkla bu yolu sürdürmek oldukça önemlidir. Sizi motive eden kişileri ve durumları hayatınıza mutlaka eklemelisiniz. Her bireyin parmak izi farklı olduğu gibi beslenmesi de farklı olmalıdır. İşte burada bir diyetisyen yardımı almanız doğru olandır.

KAS KAYBI OLMAMALI

Sizin için birlikte planladığınız bir beslenme programı ile hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir diyet yapmış olursunuz. Yaşınız, cinsiyetiniz, hastalık durumunuz diyet süresince oldukça önemlidir. Çok düşük kalorili diyetler, vitamin-mineral eksikliklerine ve kas kaybına neden olabilir. Yağ kaybından ziyade kas kaybı olması ise sağlıklı bir kilo vermeye işaret değildir. Diyet tedavisi ile zayıflamanın amaçları; besin öğesi gereksinimlerini yeterli ve dengeli olarak karşılamak, doğru beslenme alışkanlıkları kazandırma, vücut ağırlığı arzulanan düzeye geldiğinde tekrar kilo alımını engelleme ve sürekli bu düzeyde tutmadırr. Eğer sağlıklı beslenmeye ve zayıflamaya nereden başlayacağım diyorsanız, sizin için 10 maddelik bir liste hazırladım.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM