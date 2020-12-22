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Haberler Sarmaşık Ses kaydı ortaya çıktı

Ses kaydı ortaya çıktı

Ses kaydı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.12.2020

BİR röportajında, kızı Roza'nın Instagram'a yüklediği bikinili fotoğraflarla ilgili duyduğu rahatsızlığı "Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Bize ters" sözleriyle dile getiren sanatçı Coşkun Sabah, gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı.

RESMEN İTİRAF ETTİ
PAYLAŞTIĞI video ile basına yansıyan cümlelerin kendisine ait olmadığını belirten ünlü sanatçı, "Böyle bir söylemim olmadı. Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar ödeyeceğim" dedi. Sabah'ın bu çıkışının ardından, röportajın ses kaydı ortaya çıktı. Bu kez bir televizyon programına canlı bağlanan sanatçı, "Evet bunları söyledim ama ötekileştirmedim. Ne var bunda?" diyerek bir kez daha tepki topladı.

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