Savaşlardan galip çıkacağınız bir yıl olacak

Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Köklü kararlar alacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız. Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yaşam sizin yolunuz olmaya devam ediyor. Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Başkalarına zor gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı oluyor. Felsefi tavırlarınız da her konuda size yardımcı artık.

ALACAKLAR GELİYOR

HİÇBİR şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Bu yıl yaşayacağınız tutulmalardan başarılı çıkmak için fırsatları lehinize kullanacaksınız. Başlattığınız savaşlardan galip çıkmayı hedeflerken, ipi hiç kimselere bırakmak istemiyorsunuz. Önünüze çok güzel ve ilginç fırsatlar çıkacak. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmenin için tam sırası. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle birtakım yeni olaylar da beraberinde gelecektir.



İŞ VE KARİYER

Bu yıl Plüton karşıt finans evinizde tek başına hareket ediyor. Daha bir rahatlama gözlenecek. Satın alma ve sahiplenme isteğiniz üst seviyede olacak. Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız. Bazı karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Ani yükselişler ve iş potansiyelinizdeki sorumluluk artışı karşısında bocalayabilirsiniz. Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili öne çıkma telaşı içinde olacaksınız. Duygusal bir yaklaşımla işinize sarılacak ve çevrenize kendinizi sevdireceksiniz. Partnerinizin iş durumları nedeniyle yer değiştirebilirsiniz, onunla birlikte yurt dışı kökenli projeler gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın ve ortaklarınızın duygularından yola çıkarak istedikleri iş yapma olasılıklarına karşı tedbirli olmalı kendi aklınızla hareket etmelisiniz. Hedeflerinize kilitlenmek ve tarzını ortaya koymak sizi zirvelere taşıyacaktır. Olumsuzluklardan uzak kalmayı başardığınız sürece başarı grafiğiniz yükselecektir.



AŞK VE SOSYAL İLİŞKİLER

Bir İkizler olarak sürekli plan program içindesiniz. İkizler olarak yaşadığınız tutulmalar sayesinde şans kapıları ardına kadar açılacak. Ayrıca entelektüel konular ilginizi çekecek ve bol seyahatli günlere kendinizi hazırlamalısınız. Çevrenizle yaşadığınız çatışmalar ve meydan okumalar daha dayanıklı olmanızı sağlarken, bir anlamda da sizi yoruyor. Arkadaşlarınızın fikirleri önemli olsa bile kendi duygularınız ön plana çıkarmaya çalışacaksınız. Bu konuda destek almadığınız arkadaşlarınıza tavır alma olasılığınız çok yüksek. Güven duygusunun önemli olduğunu somut bir şekilde görmek isteyeceksiniz. Çevrenizde meydana gelen olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip, değerlendireceksiniz. Jüpiter yıl boyunca ruhsal evinizde ilerleyecek. Yolculuklarda tanışacağınız kişiler önemli olacak. İlişkinizde şimdiye kadar olmadığınız kadar çarpıcı duygular yaşayacaksınız. Karşı cins ile aranızda adını koymadığınız bir duygu karmaşası içine girebilirsiniz. Aşk hayatınızda mutluluk yaşanacak ve her şey olumlu ilerlemeye başlayacak. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartabilirsiniz. Bulunacağınız ortamlarda anaç ve koruma duygularınız ortaya çıkacak ve kendinizi çevrenizle bütünleşmiş hissedeceksiniz.



BAŞARI RENGİNİZ:

Yeşil, beyaz, gümüş



AŞK RENGİNİZ:

Uçuk pembe, turkuvaz, uçuk yeşil



SAĞLIK RENGİNİZ:

Kırmızı, bordo, nefti yeşil



SAĞLIK

Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri de kaldırıp bir kenara koymalısınız. Yarım kalan tedavileriniz varsa ihmal etmeyerek tamamlayın. Sebze ağırlıklı beslenin. Sağlığınız etkileyecek kişisel fobilerinizden korkularınızdan kurtulabilirsiniz. Duygusal takıntılarınız yüzünden ruhsal bunalıma düşmek istemiyorsanız, geçmişin sorunlarına takılıp yaşadıklarınızı gözünüzde büyütmemelisiniz. Zihinsel yorgunluk söz konusu. Ağustos ayından sonraki dönemlerde bazılarınız takıntılı bir şekilde kendisine hastalıklar icat edebilir. Düşüncelerinizi bu konuda yoğunlaştırabilir ve yakınlarınızın ilgisini üzerinize çekmek isteyebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle kronik duygusal bağlar kurabilirsiniz. Kendinizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalarak, kendinizle ilgili yetersizlik duygusuna kapılabilirsiniz. Bu dönemde çok çalışmaktan yorgun düşebilir ve sinir sisteminizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.