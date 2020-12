Yılın ilk gününü acil serviste geçirmeyin

Uzmanlar kutlama yaparken yemeyi abartarak mide rahatsızlığı geçirmemeniz için uyarıda bulunuyor. Kalori kısıtlamasına sabahtan başlamanın en doğru yol olduğunun altını çizen uzmanlar, "Her gün olduğu gibi kahvaltı, öğlen yemeği ve ara öğünlerin mutlaka yapılmasına dikkat edilmeli ve öğün atlanmamalı" diye konuştu. Yine de yemeği fazla kaçıranlar için ise ertesi gün yapılması gerekenleri hatırlattılar...



HAFİF BİR KAHVALTI

GÜNE sabah kahvaltıdan itibaren dikkat ederek başlayın. Süt + yulaf ezmesi veya süt + meyve veya 2 ince dilim tam buğday ekmeği + 1 dilim peynir ile yapılmış yağsız tost + mevsim yeşilliklerinden oluşan hafif bir kahvaltı ile güne başlayın. ÖĞLE yemeği tercihinizi zeytinyağlı sebze yemeği + ayran + az çorba veya az çorba + salata gibi hafif besinlerden yana kullanın.



ARA ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

AKŞAM için hazırlıklar hızla devam ederken ufak ara öğünlerinizin aklınızdan çıkmasına izin vermeyin. Ara öğünler akşam yemeğine aç oturmanızı engelleyerek akşam yemeğinde daha çabuk doyum sağlayacaktır.



YAVAŞ YAVAŞ YİYİN

YEMEKLERİ yavaş yavaş ve iyice çiğnemek ve yemekle beraber tüketilecek 1-2 su bardağı su daha çabuk ve az yiyerek doymanıza yardımcı olacaktır. VE günün en önemli öğünü akşam yemeğinin mutlaka karbonhidrat- protein ve yağdan dengeli bir öğün olmasına dikkat edin. Bunun için sofranızda 4 temel besin grubuna yer vermelisiniz. (et-süt-tahıl-sebze/meyve )



FIRINDA VE YAĞSIZ PİŞİRİN

KIRMIZI et yerine hindi-kazördek- tavuk-balık tercih edin. Pişirme yöntemi olarak yağ ilave edilmeden ve ızgara-haşlamabuğulama- fırında veya yağsız tavada pişirme gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir.



HİNDİ dolma. Hindi düşük kolesterol bakımından sağlıkla tüketilebilecek bir besindir. Yılbaşı sofralarında sıklıkla tercih edilen hindi dolmayı pirinç yerine bulgur ile hazırlayabilirsiniz. YILBAŞI sofralarında ve genel beslenmemizde şarküteri ürünlerine yer verilmemelidir.



HAFİF MEZELER OLSUN

SOFRADA pilav ve makarnaya mümkün olduğunca yer verilmemelidir. MEZE olarak sebze ağırlıklı ve peynirle hazırlanmış az yağlı mezeler tercih edin.



CİPS YERİNE ÇEREZ

YÜKSEK yağ içerikli cipsler, çekirdekler, çikolatalar yerine ölçülü olmak koşuluyla sağlıklı tohumlar dediğimiz kuruyemişler, taze-kuru meyveler tüketin.



TATLI 1 SAAT SONRA

TATLI. Yemekten 1 saat sonra tüketilmelidir. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine meyve ve süt tatlıları her zaman tercihiniz olsun.



ERTESİ SABAH 1 YEMEK KAŞIĞI SİRKE İÇİN

YILBAŞI gecesi aşırıya kaçıldığının düşünülmesi durumunda ertesi gün ve onu takip eden bir iki gün hafif beslenmek önemli. Ertesi gün sabah kalkınca suyun içine 1 yemek kaşığı ev yapımı sirke ekleyip için. Kahvaltınızı geciktirin ve 1 dilim ekmeği aşmadan tam tahıllı ekmek, peynir, yumurta ve salata tüketin. Ara öğünde meyve veya smoothie tüketebilirsiniz. Detoks içeceği olarak kereviz sapı, salatalık, zerdeçal, limon ve maydanoz içeren bir karışım hazırlayabilirsiniz. Meyve olarak ananası seçerseniz ödem atmakta yardımcı olacaktır. Akşam yemeğinizi de sebze/ salata, yoğurt ile sonlandırın. Yine her zamanki gibi bol su tüketin. Sindirim için rezene, papatya, melisa, ıhlamur, zencefil çaylarından yararlanabilirsiniz. Günde 2-3 kupa tüketilebilir.



KURUYEMİŞİN MİKTARINA DİKKAT

Kalori içeriği fazla olan cips yerine kuruyemişler tercih edilebilir. Ancak kuruyemişlerin de çok masum olmadığı unutulmamalı, yağ içeriği yüksek olduğundan tüketim miktarına dikkat edilmeli. Bireysel faktörler göz önünde bulundurulmak kaydıyla 5-6 adet fındık, 5-6 adet badem, 2 ceviz, 10-15 kuru yaban mersini, 5-6 adet antep fıstığı tüketilebilir.



PİLAV, MAKARNA YERİNE MEZE VE SALATA

Masaya serpilmiş meze/ salata çeşitlerini sağlıklı hale getirilebilirsiniz. Rengarenk sebzeler kullanın, mayonez ile değil sarımsaklı baharatlı yoğurt ile karışımlar yapabilirsiniz. Kırmızı pancar, avokado, turşuyu da salatalarınıza ekleyebilirsiniz, sindirim sisteminize faydalı olacaktır. Sebzelerin dışında nohut, fasulye ve yeşil mercimekle de salatalar hazırlayabilirsiniz.