Bülent Ersoy: Bana ‘Hayvan sevmiyor’ diyemezler!

Önceki gün İstanbul'da kürk alışverişinde görüntülenen Bülent Ersoy, bağışlayacağı kürkleri istemeyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın kendisi üzerinden reklam yaptığını söyledi. Ersoy, "Kimse benim için 'hayvan sevmiyor' diyemez. Onlar, Allah'ın yarattığı dilsiz varlıklar. Hiç öyle şey olabilir mi? Büyük Atatürk bile kullanmış. Ajda Hanım hayvanlara bayılır ama o da kürk giydi, hatta zamanında Zeki Müren, Müzeyyen Senar da giydi" dedi.

EMANETİ ALANLARIN BAĞNAZLIĞI

"Türkan Saylan hanımı çok severdim, çok saygı duyardım, bu emaneti devralanların, işletmenin bağnazlığı" diyen ünlü sanatçı, "Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim" ifadelerini kullandı. Ersoy, "Ben zaten ciğer hastasıyım, zatürre geçirdim, aşısı oldum. Yalnız hastalığım için değil, yani biliyorsunuz beni gösterişi, şaşaayı seviyorum. Eleştirecekleri başka bir yerim yok" diye konuştu.