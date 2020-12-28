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Haberler Sarmaşık SIRTTAKI LEKELERE karbonat maskesi

karbonat maskesi

SIRTTAKI LEKELERE karbonat maskesi

28.12.2020

ANTİSEPTİK özelliği bulunan karbonat ile sivilce izlerinden kurtulmak mümkün. Bir yemek kaşığı karbonat ile suyu karıştırın, içine biraz deniz tuzu ekleyin ve lekelerin olduğu bölgeye karışımı sürün. Yarım saat beklettikten sonra cildinizi durulayabilirsiniz. Bu yöntemi sık sık tekrar ederek sırttaki lekelerden kurtulabilirsiniz.
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