SIRTTAKI LEKELERE karbonat maskesi

ANTİSEPTİK özelliği bulunan karbonat ile sivilce izlerinden kurtulmak mümkün. Bir yemek kaşığı karbonat ile suyu karıştırın, içine biraz deniz tuzu ekleyin ve lekelerin olduğu bölgeye karışımı sürün. Yarım saat beklettikten sonra cildinizi durulayabilirsiniz. Bu yöntemi sık sık tekrar ederek sırttaki lekelerden kurtulabilirsiniz.

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