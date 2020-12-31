Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı gecenizi şenlendirecek

atv, yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yılbaşı özel bölümü ile çok özel konuklarıyla bu akşam ekranda olacak. 2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.



ÇOCUKLAR İÇİN YARIŞACAKLAR

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yılbaşı özel bölümü, bu akşam saat 20.00'de atv'de!