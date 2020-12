Yılbaşı sofranızda bu besinlere yer açın

2020 yılı sağlığımızın değerini hepimize bir kez daha hatırlatan bir yıl oldu. Bu sene yeni yılı herkes evinde karşılayacak. Değişmeyen şey ise şüphesiz çeşitli lezzetlerle donatılmış sofralar olacak. Her ne kadar özel bir gece olsa da, her zamanki gibi ne yediğimize dikkat etmemiz gerekiyor.



BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Yeni yıl yemeğinde daha sağlıklı tercihler yapabilmek ve iştahınıza hakim olabilmek için, bu akşam aç kalmayarak beslenmenizi doğru planlamanızda fayda var. Eğer biraz kaçamaklı bir gece geçirmeyi planlıyorsanız hem bağışıklık sisteminizi güçsüzleştirmemek hem de formunuzu koruyabilmek adına yeni yıl menünüze bazı besinleri eklemelisiniz. Diyetisyen Deniz Zünbülcan yılbaşı sofranızda sağlığınız ve bünyeniz için yer açmanız gereken besinleri anlattı.



DAMARLARINIZ İÇİN SARIMSAK

SARIMSAK vücudumuzda önemli antioksidan glutatyon üretimini artırmaktadır. Kan basıncına etki eder ve azaltır. Yüksek kan basıncı hastalığı olan kişiler her gün sarımsak tükettiğinde kan basınçları dengelenir. Hem anti-viral hem de anti-bakteriyel özelliğe sahiptir. Kanda bulunan fibrin ve plak yapılarının oluşumunu azaltır. Bu sayede kalp krizi riskini de azaltmaktadır.



DOKU YENİLENMESİNİ HİNDİ ETİYLE SAĞLAYIN

HİNDİ etinin protein içeriği yüksektir ve yağ yakımını artırır. Proteinler vücudumuzda doku yenilenmesinde kullanılmaktadır. Niasin, B12 ve B6 vitamini için iyi bir kaynaktır. Bu vitaminler vücutta enerji üretimi için kullanılır. Aynı zamanda hindi etinin doymuş yağı da oldukça düşüktür. Bu sayede kaçamaklı günlerde tercih edilebilecek iyi bir protein kaynağıdır.



HAVUÇ SALATASINI UNUTMAYIN

100 gramında sadece 40 kalori bulunan havuç, günlük ihtiyacımızı karşılayacak kadar A vitamini içerir. A vitamininin dışında B7, C vitamini, potasyum minerali ve birçok antioksidan maddeyi de içerir. Havucun farklı türlerinin tüketilmesi de nikotinden korunmada oldukça faydalı olacaktır. Yılbaşı akşamı sofranızda mutlaka havuç salatasına da yer vermelisiniz.



AÇILIŞI MERCİMEK ÇORBASIYLA YAPIN

YENİ yıl sofrasına oturulduğu zaman çok aç olmamaya dikkat edilmelidir. Aynı zamanda yemeğe çorba ile başlamak iştah kontrolünüzü sağlamanızda yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz çorba unlu çorbalar yerine posa, B vitamini ve bitkisel protein içeriği yüksek olan yeşil mercimek çorbası olmalıdır.



YILBAŞINA ÖZEL SALATA SOSU MALZEMELER:

■ 1 çay kaşığı zerdeçal ■ 1 çay kaşığı karabiber ■ 2 yemek kaşığı organik sirke ■ 2 yemek kaşığı zeytinyağı ■ 1 Limonun suyu ■ 1 yemek kaşığı nar ekşisi ■ Az miktarda tuz (isteğe bağlı) YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri bir kâsede karıştırın. Homojen bir karışım elde ettiğinizde hazırladığınız salataya ilave edin.



NAR SUYU

İÇEREK yaşlanmayı durdurun

KIŞ mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan nar; vitamin, mineral ve lif ile doludur. Nardaki antienflamatuar özellikler ve zengin polifenol içeriği DNA'yı mutasyonlardan korur, kanser hücresinin büyümesini engeller. Nar antioksidan bakımından zengindir ve bu nedenle vücudumuzu erken yaşlanmadan sorumlu olan serbest radikallerden korur. Ayrıca nar suyundaki antioksidanlar, alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurmada etkilidir.



PIRASAYI İSTER ÇİĞ İSTER PİŞMİŞ TÜKETİN

ÇİĞ veya pişmiş olarak yenebilen pırasa, sodyum bakımından düşüktür ve neredeyse hiç doymuş yağ veya kolesterol içermez. Kandaki yüksek homosistein düzeyleri, koroner arter hastalığı ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Pırasalar, kandaki homosistein konsantrasyonunu düşürdüğü gösterilen 5-metiltetrahidrofolat adı verilen biyolojik olarak aktif bir folat formu içerir. Pırasalarda bulunan Kaempherol, nitrik oksit üretimini azaltarak kalp sağlığını da iyileştirir.



MİDE RAHATSIZLIĞINIZI LEBLEBİ İLE GİDERİN

NOHUTTAN elde edilmesi sebebiyle iyi bir protein kaynağı olan leblebi; kalsiyum, manganez, fosfat, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminleri bakımından zengin bir atıştırmalıktır. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin leblebi tüketmesi yaşadıkları sıkıntıları azaltır. Leblebi mide öz suyunun emilmesine yardımcı olarak gastrit ve ağrılara da iyi gelir. Leblebi tokluk hissi sağlayarak daha az yemek yemeye yardımcı olur.