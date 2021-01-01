YAKIN zamanda evlenmeye hazırlanan Dilan Çıtak ile Levent Dörter çifti önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Masaj salonundan çıkan ikiliden Dilan hanım, babası İbrahim Tatlıses ile aralarındaki sorunları hallettiğini söyledi. Muhabirlerin "Sizi programına davet etti mi?" sorusuna ise "Henüz davet gelmedi. Bu aralar ağır toplar programa çıkıyor. Bana da elbet sıra gelir" cevabını verdi.
Dilan Çıtak babasından davet bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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