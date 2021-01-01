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Haberler Sarmaşık Hande & Dinç çifti bu yıl evleniyor

çifti bu yıl evleniyor

Hande & Dinç çifti bu yıl evleniyor

1.1.2021

OYUNCU Hande Ataizi, önceki gün güzel havayı fırsat bilerek genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile gezmeye çıktı. Nişantaşı'nda turlayan çift gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Hava almaya çıktıklarını söyleyen Hande Ataizi, evlilik sorularına ise "2021 yılında evlenme beklentisi içindeyiz" cevabını verdi. İkili düğün hazırlıklarına şimdiden başlamış görünüyor.

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