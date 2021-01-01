Hande & Dinç çifti bu yıl evleniyor

OYUNCU Hande Ataizi, önceki gün güzel havayı fırsat bilerek genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile gezmeye çıktı. Nişantaşı'nda turlayan çift gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Hava almaya çıktıklarını söyleyen Hande Ataizi, evlilik sorularına ise "2021 yılında evlenme beklentisi içindeyiz" cevabını verdi. İkili düğün hazırlıklarına şimdiden başlamış görünüyor.