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Haberler Sarmaşık Çirkin erkeklerden Yasmin’e mesaj yağmuru

Çirkin erkeklerden Yasmin’e mesaj yağmuru

Çirkin erkeklerden Yasmin’e mesaj yağmuru

4.1.2021

MEHMET Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in, "Çirkin erkekleri beğeniyorum" sözünden sonra DM kutusu ilginç mesajlarla doldu taştı. Ünlü isim, "Ben çirkinim diye dm kutumu doldurmayın arkadaşlar" notuyla uyarıda bulundu. Yasmin Erbil daha sonra bir takipçisinin kendisine attığı ilginç mesajı da ifşa etti.

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